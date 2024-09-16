Ігровий монітор Lenovo Lecoo N2521 з екраном 180 Гц і часом відгуку 1 мс коштує менше $10016.09.24
Lenovo представила під брендом Lecoo новий бюджетний ігровий монітор N2521. Пристрій оснащений 24,5-дюймовим екраном з IPS-матрицею та роздільною здатністю FHD+ (1920×1080 пікселів). Частота оновлення монітора складає 180 Гц, що забезпечує плавний ігровий процес, а час відгуку – лише 1 мс, що важливо для динамічних ігор. Панель підтримує широкі кути огляду – 178 градусів, а також технології Adaptive-Sync та HDR10 для покращення якості зображення.
Екран N2521 охоплює 95,59% колірного простору sRGB і 80,36% DCI-P3, що забезпечує хорошу перенесення кольорів. В ігровому режимі доступні функції, такі як зниження розмиття під час руху, покращення видимості у темних сценах та інтелектуальний помічник прицілювання. Монітор оснащений портами HDMI та DisplayPort, однак підставка не регулюється, що може обмежувати зручність налаштування кута огляду.
Раніше компанія Lenovo представила новий монітор R32qc-30, який відрізняється збільшеним розміром екрану – з 27 до 31,5 дюймів. Дисплей має роздільну здатність 2560×1440 пікселів, частоту оновлення 180 Гц і кривизну 1500R, забезпечуючи кут огляду в 178 градусів.
Заявлений час відгуку становить 0,5 мс. Екран охоплює 99% колірного простору sRGB та оснащений фірмовою технологією зниження рівня синього світла для захисту очей.
Монітор Lenovo підтримує технологію AMD FreeSync. В оснащенні йдуть порти HDMI, DisplayPort та аудіовиход на 3,5 мм. Монітор також оснащується регульованою підставкою Lenovo Legion R32qc-30 вже доступний для покупки в Китаї за ціною $263.
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