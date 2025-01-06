Игровой монитор Asus ROG Swift OLED PG27UCDM с экраном 4K и частотой 240 Гц и поддерживает DisplayPort 2.1a

Asus представила новый игровой монитор Asus ROG Swift OLED PG27UCDM с передовой технологией Gen 4 QD-OLED от Samsung Display и современными интерфейсами подключения.

Монитор поддерживает DisplayPort 2.1a UHBR20 с пропускной способностью до 80 Гбит/с, что позволяет выводить изображение в разрешении 4K при частоте обновления 240 Гц без необходимости сжатия через Display Stream Compression (DSC). Это обеспечивает исключительное качество изображения и высокую четкость для геймеров на максимальной скорости обновления.

Панель Gen 4 QD-OLED имеет плотность пикселей 166 PPI, что улучшает читабельность текста, а также на 20% снижает уровень мерцания по сравнению с предыдущими версиями QD-OLED, делая работу с монитором более комфортной для глаз. Яркость SDR достигает 250 нит, а время отклика GtG составляет всего 0,03 мс, что делает PG27UCDM идеальным для динамичных игр.

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию, включая AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-SYNC, что устраняет разрывы изображения и улучшает плавность кадров. Среди интерфейсов подключения представлены HDMI 2.1, несколько портов USB Type-A и USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью до 90 Вт.

Asus пока не раскрыла цену и дату старта продаж монитора, однако официальная информация может появиться ближе к выставке CES, которая пройдет с 7 по 10 января 2025 года.