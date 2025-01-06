Ігровий монітор Asus ROG Swift OLED PG27UCDM з екраном 4K та частотою 240 Гц та підтримує DisplayPort 2.1a

Asus представила новий ігровий монітор Asus ROG Swift OLED PG27UCDM із передовою технологією Gen 4 QD-OLED від Samsung Display та сучасними інтерфейсами підключення.

Монітор підтримує DisplayPort 2.1a UHBR20 з пропускною здатністю до 80 Гбіт/с, що дозволяє виводити зображення з роздільною здатністю 4K при частоті оновлення 240 Гц без необхідності стиснення через Display Stream Compression (DSC). Це забезпечує виняткову якість зображення та високу чіткість для геймерів на максимальній швидкості оновлення.

Панель Gen 4 QD-OLED має щільність пікселів 166 PPI, що покращує читабельність тексту, а також на 20% знижує рівень мерехтіння в порівнянні з попередніми версіями QD-OLED, роблячи роботу з монітором комфортнішим для очей. Яскравість SDR досягає 250 нит, а час відгуку GtG складає всього 0,03 мс, що робить PG27UCDM ідеальним для динамічних ігор.

Монітор підтримує адаптивну синхронізацію, включаючи AMD FreeSync Premium Pro та Nvidia G-SYNC, що усуває розриви зображення та покращує плавність кадрів. Серед інтерфейсів підключення представлені HDMI 2.1, кілька портів USB Type-A та USB Type-C із підтримкою зарядки потужністю до 90 Вт.

Asus поки не розкрила ціну та дату старту продажів монітора, проте офіційна інформація може з’явитися ближче до виставки CES, яка проходитиме з 7 по 10 січня 2025 року.