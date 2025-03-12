Игровой монитор Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG оснащен матрицей 4K, 240 Гц и временем отклика 0,03 мс12.03.25
Asus представила игровой монитор ROG Strix OLED XG27UCDMG, оснащенный 26,5-дюймовой QD-OLED панелью Samsung с разрешением 4K, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Устройство поддерживает G-Sync и FreeSync Premium Pro, обеспечивая плавное изображение без разрывов, а цветовой охват достигает 99% DCI-P3 и 145% sRGB. Сертификация VESA DisplayHDR 400 True Black гарантирует высокую контрастность и глубокий черный цвет.
В мониторе реализована технология ASUS OLED Care Pro с датчиком приближения Neo, который затемняет экран при бездействии, снижая риск выгорания пикселей. OLED Anti-Flicker 2.0 помогает поддерживать яркость без заметного мерцания. Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 (DSC) и USB-C с Power Delivery 90 Вт, а встроенный USB-хаб включает три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A.
Монитор предлагает игровые функции, такие как GamePlus для отображения прицела и таймеров, GameVisual с предустановленными режимами, Shadow Boost для улучшенной видимости в темных сценах и ELMB для уменьшения размытия движения. Устройство также получило сертификацию VESA AdaptiveSync Display 240Hz, аппаратную технологию снижения синего света TÜV и усовершенствованное пассивное охлаждение.
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Игровой монитор Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG оснащен матрицей 4K, 240 Гц и временем отклика 0,03 мс 4K Asus монитор
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