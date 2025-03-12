Ігровий монітор Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG оснащений матрицею 4K, 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс

Asus представила ігровий монітор ROG Strix OLED XG27UCDMG, оснащений 26,5-дюймовою QD-OLED панеллю Samsung з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс. Пристрій підтримує G-Sync і FreeSync Premium Pro, забезпечуючи плавне зображення без розривів, а колірне охоплення досягає 99% DCI-P3 і 145% sRGB. Сертифікація VESA DisplayHDR 400 True Black гарантує високу контрастність та глибокий чорний колір.

У моніторі реалізована технологія ASUS OLED Care Pro з датчиком наближення Neo, що затемнює екран при бездіяльності, знижуючи ризик вигоряння пікселів. OLED Anti-Flicker 2.0 допомагає підтримувати яскравість без помітного мерехтіння. Для підключення передбачено два порти HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 (DSC) та USB-C з Power Delivery 90 Вт, а вбудований USB-хаб включає три порти USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Монітор пропонує ігрові функції, такі як GamePlus для відображення прицілу та таймерів, GameVisual з встановленими режимами, Shadow Boost для покращеної видимості у темних сценах та ELMB для зменшення розмиття руху. Пристрій також отримав сертифікацію VESA AdaptiveSync Display 240Hz, апаратну технологію зниження синього світла TÜV та вдосконалене пасивне охолодження.