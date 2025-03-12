Ігровий монітор Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG оснащений матрицею 4K, 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс12.03.25
Asus представила ігровий монітор ROG Strix OLED XG27UCDMG, оснащений 26,5-дюймовою QD-OLED панеллю Samsung з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс. Пристрій підтримує G-Sync і FreeSync Premium Pro, забезпечуючи плавне зображення без розривів, а колірне охоплення досягає 99% DCI-P3 і 145% sRGB. Сертифікація VESA DisplayHDR 400 True Black гарантує високу контрастність та глибокий чорний колір.
У моніторі реалізована технологія ASUS OLED Care Pro з датчиком наближення Neo, що затемнює екран при бездіяльності, знижуючи ризик вигоряння пікселів. OLED Anti-Flicker 2.0 допомагає підтримувати яскравість без помітного мерехтіння. Для підключення передбачено два порти HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 (DSC) та USB-C з Power Delivery 90 Вт, а вбудований USB-хаб включає три порти USB 3.2 Gen 1 Type-A.
Монітор пропонує ігрові функції, такі як GamePlus для відображення прицілу та таймерів, GameVisual з встановленими режимами, Shadow Boost для покращеної видимості у темних сценах та ELMB для зменшення розмиття руху. Пристрій також отримав сертифікацію VESA AdaptiveSync Display 240Hz, апаратну технологію зниження синього світла TÜV та вдосконалене пасивне охолодження.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Ігровий монітор Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG оснащений матрицею 4K, 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс 4К Asus монiтор
Asus представила ігровий монітор ROG Strix OLED XG27UCDMG, оснащений 26,5-дюймовою QD-OLED панеллю Samsung з роздільною здатністю 4K
Компанія Ayaneo представила портативну консоль Pocket Micro Classic з ретро-іграми ігри консоль
Компания Ayaneo представила новую портативную консоль Pocket Micro Classic, ориентированную на любителей ретро-игр.
Ігровий монітор Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG оснащений матрицею 4K, 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс
Google Find My Device дозволить ділитися місцем розташування з кількома користувачами
Harley-Davidson випустила свій найпотужніший серійний мотоцикл
Армія США відмовляється від GPS і починає розробку альтернативної системи навігації
Нові Apple Mac Studio побудовані на платформі M3 Ultra
Купити смартфон Xiaomi 15 вже можна в онлайн-магазині компанії
ШІ Gemini з’явиться в Android Auto
Додаток еКонопля призначений для аграрних підприємців
Dell Alienware випустила три нові моделі моніторів
Смартфон PetPhone призначений для домашніх тварин