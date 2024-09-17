Игровой монитор Acer Predator X49 V с изогнутой широкоформатной матрицей QD-OLED от Samsung оценили в $160017.09.24
Acer представила игровой монитор Predator X49 V, оснащенный 48,9-дюймовой панелью QD-OLED от Samsung Display. Устройство предназначено для геймеров, предлагая высокое разрешение 5120 x 1440 пикселей и частоту обновления 144 Гц. Благодаря поддержке AMD FreeSync Premium, монитору удается достичь минимального времени отклика в 0,03 мс, что обеспечивает максимально плавное изображение. Яркость достигает пикового значения в 1000 нит, а поддержка HDR10 и сертификация VESA DisplayHDR True Black 400 улучшают качество цветопередачи и контрастности.
Predator X49 V оснащен стереодинамиками мощностью по 5 Вт и богатым набором портов, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C с мощностью до 90 Вт, USB Type-A, USB Type-B и 3,5-мм аудиоразъем. Удобство использования обеспечивается регулируемой подставкой и функциями «картинка в картинке» и «картинка за картинкой», а также переключателем KVM для управления несколькими устройствами.
Цена новинки составит 1600 долларов, однако точная дата начала продаж пока не объявлена.
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