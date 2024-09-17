Ігровий монітор Acer Predator X49 V із вигнутою широкоформатною матрицею QD-OLED від Samsung оцінили у $1600

Acer представила ігровий монітор Predator X49 V, оснащений 48,9-дюймовою QD-OLED панеллю від Samsung Display. Пристрій призначений для геймерів, пропонуючи високу роздільну здатність 5120 x 1440 пікселів та частоту оновлення 144 Гц. Завдяки підтримці AMD FreeSync Premium, монітору вдається досягти мінімального часу відгуку 0,03 мс, що забезпечує максимально плавне зображення. Яскравість досягає пікового значення 1000 нит, а підтримка HDR10 і сертифікація VESA DisplayHDR True Black 400 покращують якість кольору і контрастності.

Predator X49 V оснащений стереодинаміками потужністю по 5 Вт та багатим набором портів, включаючи HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C з потужністю до 90 Вт, USB Type-A, USB Type-B та 3,5-мм аудіороз’єм. Зручність використання забезпечується регульованою підставкою та функціями «картинка в картинці» та «картинка за картинкою», а також перемикачем KVM для керування кількома пристроями.

Ціна новинки складе 1600 доларів, проте точну дату початку продажів поки не оголошено.