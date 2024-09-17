Ігровий монітор Acer Predator X49 V із вигнутою широкоформатною матрицею QD-OLED від Samsung оцінили у $160017.09.24
Acer представила ігровий монітор Predator X49 V, оснащений 48,9-дюймовою QD-OLED панеллю від Samsung Display. Пристрій призначений для геймерів, пропонуючи високу роздільну здатність 5120 x 1440 пікселів та частоту оновлення 144 Гц. Завдяки підтримці AMD FreeSync Premium, монітору вдається досягти мінімального часу відгуку 0,03 мс, що забезпечує максимально плавне зображення. Яскравість досягає пікового значення 1000 нит, а підтримка HDR10 і сертифікація VESA DisplayHDR True Black 400 покращують якість кольору і контрастності.
Predator X49 V оснащений стереодинаміками потужністю по 5 Вт та багатим набором портів, включаючи HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C з потужністю до 90 Вт, USB Type-A, USB Type-B та 3,5-мм аудіороз’єм. Зручність використання забезпечується регульованою підставкою та функціями «картинка в картинці» та «картинка за картинкою», а також перемикачем KVM для керування кількома пристроями.
Ціна новинки складе 1600 доларів, проте точну дату початку продажів поки не оголошено.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Компанія Ajax Systems продовжила розширення своєї екосистеми пристроїв, представивши камери для відеоспостереження та відеореєстратор для керування відеопотоками. Достатньо консервативний і усталений тип пристроїв, традиційно для компанії підкріпили глибоким пропрацюванням софту та комплектуючих.
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
Ігровий монітор Acer Predator X49 V із вигнутою широкоформатною матрицею QD-OLED від Samsung оцінили у $1600Acer OLED ігри монiтор
Монітор Acer Predator X49 V призначений для геймерів, пропонуючи високу роздільну здатність 5120 x 1440 пікселів та частоту оновлення 144 Гц.
Смартфон Samsung Galaxy M05 отримав чіп MediaTek Helio G85, батарею 5000 мАч за ціною $95Samsung смартфон
Samsung анонсувала новий бюджетний смартфон Galaxy M05 Пристрій оснащений 6.7-дюймовим IPS LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 60 Гц