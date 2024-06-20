Игровая мышка Lenovo Legion M6X Pro с тремя режимами подключения и сенсором PixArt PAW3395 стоит $21

Lenovo представила новую игровую мышь под названием Legion M6X Pro. Устройство оснащено сенсором PixArt PAW3395 с диапазоном DPI от 100 до 26000 и заявленной скоростью отслеживания 650 IPS. Мышь поддерживает три режима подключения: через порт USB-C, по Bluetooth и с помощью адаптера на 2.4 ГГц, что позволяет легко переключаться между ПК, ноутбуком и другими устройствами.

Модель оснащена микропереключателями Omron, рассчитанными на 80 миллионов нажатий. Питание гаджета обеспечивает аккумулятор емкостью 450 мАч. На данный момент Legion M6X Pro доступна для покупки в Китае по цене $21. Информации о выпуске на международном рынке пока нет.