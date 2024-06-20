Ігрова мишка Lenovo Legion M6X Pro з трьома режимами підключення та сенсором PixArt PAW3395 коштує $21

Lenovo представила нову ігрову мишу Legion M6X Pro. Пристрій оснащений сенсором PixArt PAW3395 з діапазоном DPI від 100 до 26000 та заявленою швидкістю відстеження 650 IPS. Миша підтримує три режими підключення: через порт USB-C, через Bluetooth і за допомогою адаптера на 2.4 ГГц, що дозволяє легко перемикатися між ПК, ноутбуком та іншими пристроями.

Модель оснащена мікроперемикачами Omron, розрахованими на 80 мільйонів натискань. Живлення гаджета забезпечує акумулятор ємністю 450 мАг. На даний момент Legion M6X Pro доступна для покупки в Китаї за ціною 21 дол. Інформації про випуск на міжнародному ринку поки що немає.