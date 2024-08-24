Играть в Diablo теперь можно в браузере24.08.24
Команда энтузиастов из devilution и разработчик GalaXyHaXz воссоздали исходный код Diablo, что позволило перенести игру в браузерную среду. Оригинальная версия культовой игры Diablo, выпущенная в 1996 году, теперь полностью доступна для игры прямо в интернет-браузере, сохраняя свою неповторимую атмосферу и очарование.
Хотя многие считают Diablo 2 лучшей игрой серии, особенно после выхода обновленной версии Diablo 2 Resurrected, атмосфера первой части остается непревзойденной. Путешествия по мрачным улицам Тристрама под аккомпанемент гитарных арпеджио создают незабываемое ощущение, которое глубоко западает в память.
Возможность играть в оригинальную Diablo на любом компьютере через браузер — особенно на слабом ноутбуке — кажется невероятной, особенно для тех, кто помнит, как в 1996 году для запуска игры требовался мощный ПК. Это уникальная возможность для новых игроков познакомиться с классикой жанра, а для ветеранов — окунуться в ностальгию и вновь испытать атмосферу, сделавшую Diablo легендарной.
Созданная студией Blizzard North и выпущенная в 1996 году, Diablo совершила революцию в жанре action-RPG. Игра погружала игроков в тёмный и мрачный мир Санктуария, где герои сражались с полчищами демонов в глубоких подземельях. Благодаря своей атмосферной графике, захватывающему геймплею и системе случайной генерации предметов, Diablo мгновенно завоевала сердца игроков, установив новые стандарты в жанре и оказав влияние на последующие игры. Эта легендарная игра положила начало культовой серии, которая продолжает восхищать геймеров по всему миру.
Интересно что в 2019 году такая попытка уже предпринималась. Но сейчас сайт с портирвоанной Диабло в брузер не работает.
А недавно Blizzard сообщила, что все части Diablo, включая четвёртую, которая вышла ровно год назад, привлекли более 100 миллионов игроков.
Важно отметить, что эта цифра не отражает количество проданных копий, так как различные части Diablo раздавались во всевозможных акциях, а Diablo IV недавно стала доступна в сервисе Xbox Game Pass, где вызвала настоящий фурор.
Blizzard не скрывает своих далеко идущих планов на развитие вселенной Санктуария, поэтому нет сомнений, что у Diablo впереди долгая жизнь.
Разработчики благодарят геймеров за то, что они присоединились к истреблению полчищ демонов.
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Созданная студией Blizzard North и выпущенная в 1996 году, Diablo совершила революцию в жанре action-RPG. Игра погружала игроков в тёмный и мрачный мир Санктуария, где герои сражались с полчищами демонов
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