Грати в Diablo тепер можна у браузері

Команда ентузіастів з devilution та розробник GalaXyHaXz відтворили вихідний код Diablo, що дозволило перенести гру у браузерне середовище. Оригінальна версія культової гри Diablo, випущена в 1996 році, тепер повністю доступна для гри прямо в інтернет-<-> браузері, зберігаючи свою неповторну атмосферу та чарівність.

Хоча багато хто вважає Diablo 2 найкращою грою серії, особливо після виходу оновленої версії Diablo 2 Resurrected, атмосфера першої частини залишається неперевершеною. Подорожі похмурими вулицями Тристрама під акомпанемент гітарних арпеджіо створюють незабутнє відчуття, яке глибоко западає на згадку.

Можливість грати в оригінальну Diablo на будь-якому комп’ютері через браузер – особливо на слабкому ноутбуці – здається неймовірною, особливо для тих, хто пам’ятає, як у 1996 для запуску гри був потрібен потужний ПК. Це унікальна можливість для нових гравців познайомитися з класикою жанру, а для ветеранів — поринути в ностальгію і знову випробувати атмосферу, яка Diablo зробила легендарною.

Створена студією Blizzard North і випущена 1996 року, Diablo здійснила революцію у жанрі action-RPG. Гра занурювала гравців у темний та похмурий світ Санктуарія, де герої билися з полчищами демонів у глибоких підземеллях. Завдяки своїй атмосферній графіці, захоплюючому геймплею та системі випадкової генерації предметів, Diablo миттєво завоювала серця гравців, встановивши нові стандарти в жанрі та вплинув на наступні ігри. Ця легендарна гра започаткувала культову серію, яка продовжує захоплювати геймерів по всьому світу.

Цікаво, що в 2019 році така спроба вже робилася. Але зараз сайт із портірваанною Діабло у брузер не працює.

А нещодавно Blizzard повідомила, що всі частини Diablo, включаючи четверту, яка вийшла рівно рік тому, залучили понад 100 мільйонів гравців.

Ця цифра не відображає кількість проданих копій, так як різні частини Diablo лунали у всіляких акціях, а Diablo IV нещодавно стала доступна в сервісі Xbox Game Pass, де викликала справжній фурор.

Blizzard не приховує своїх далекосяжних планів на розвиток всесвіту Санктуарія, тому немає сумнівів, що Diablo попереду довге життя.

Розробники дякують геймерам за те, що вони приєдналися до винищення полчищ демонів.