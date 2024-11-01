Играть в Cyberpunk 2077 на Mac можно будет уже в 2025 году01.11.24
С новыми процессорами Apple игровые возможности компьютеров на Mac OS все лучше. Более того, игра Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty будут выпущены для Mac в версии Ultimate Edition в начале 2025 года. Эта версия предложит геймерам доступ к передовым функциям, включая path tracing, генерацию кадров и встроенный пространственный звук.
Ultimate Edition будет совместима только с Mac на базе Apple silicon, и приобрести её можно будет в Mac App Store, а также на платформах GOG, Steam и Epic Games Store. Игроки, уже купившие Cyberpunk 2077 в Steam, смогут загрузить версию для Mac без дополнительной оплаты. Дополнительные подробности, включая точную дату релиза, разработчики планируют сообщить в начале следующего года.
Ранее CD Projekt RED выпустила патч 2.13 для ПК-версии Cyberpunk 2077, добавивший поддержку новой технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) с генерацией кадров. Технология предназначена для повышения производительности игры и доступна как для видеокарт Radeon, так и NVIDIA.
Разработчики рекомендуют использовать FSR 3 при частоте кадров не менее 60 к/с, чтобы избежать артефактов и проблем с плавностью изображения. Также для наилучшего опыта рекомендуется играть на мониторах с частотой обновления не менее 120 Гц.
Кроме того, в патче 2.13 появилась поддержка Intel Xe Super Sampling 1.3, а также возможность одновременного использования режимов DLAA и DLSS для улучшения качества графики и производительности. Обновление также включает исправления ошибок и улучшения стабильности. Патч уже доступен для скачивания.
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