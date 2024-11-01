Грати в Cyberpunk 2077 на Mac можна буде вже 2025 року

З новими процесорами Apple ігрові можливості комп’ютерів на Mac OS краще. Більш того, гра Cyberpunk 2077 та додаток Phantom Liberty будуть випущені для Mac у версії Ultimate Edition на початку 2025 року. Ця версія запропонує геймерам доступ до передових функцій, включаючи path tracing, генерацію кадрів та вбудований просторовий звук.

Ultimate Edition буде сумісна лише з Mac на базі Apple silicon і придбати її можна буде в Mac App Store, а також на платформах GOG, Steam і Epic Games Store. Гравці, які вже купили Cyberpunk 2077 в Steam, зможуть завантажити версію для Mac без додаткової оплати. Додаткові подробиці, включаючи точну дату релізу, розробники планують повідомити на початку наступного року.

Раніше CD Projekt RED випустила патч 2.13 для ПК-версії Cyberpunk 2077, який додав підтримку нової технології AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) із генерацією кадрів. Технологія призначена для підвищення продуктивності гри та доступна як для відеокарт Radeon, так і NVIDIA.

Розробники рекомендують використовувати FSR 3 при частоті кадрів не менше 60 к/с, щоб уникнути артефактів та проблем із плавністю зображення. Також для найкращого досвіду рекомендується грати на моніторах із частотою оновлення щонайменше 120 Гц.

Крім того, у патчі 2.13 з’явилася підтримка Intel Xe Super Sampling 1.3, а також можливість одночасного використання режимів DLAA та DLSS для покращення якості графіки та продуктивності. Оновлення також включає виправлення помилок та покращення стабільності. Патч вже доступний для завантаження.