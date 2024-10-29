Игра Sniper Elite: Resistance выйдет в январе 2025 года на консолях и ПК29.10.24
Компания Rebellion анонсировала дату выхода своей новой игры из серии Sniper Elite — «Sniper Elite: Resistance». Релиз состоится 25 января 2025 года. Действие игры разворачивается параллельно с событиями «Sniper Elite 5» в оккупированной Франции времен Второй мировой войны. Игроки возьмут на себя роль агента Гарри Хоукера, который обнаруживает немецкий проект по созданию сверхоружия и объединяется с французским Сопротивлением, чтобы его уничтожить.
«Sniper Elite: Resistance» предложит традиционное сочетание механик снайперской стрельбы, стелса и тактических боев от третьего лица. Игрокам предстоит выполнять миссии вдали от линии фронта, а точные выстрелы будут сопровождаться рентгеновской камерой, показывающей попадания под разными углами. В игре будет реализована продвинутая физика стрельбы, а также аутентичное оружие времен Второй мировой войны.
Кампания будет доступна как для одиночного, так и кооперативного прохождения, а также будут представлены напряженные мультиплеерные режимы, включая популярный среди фанатов режим Invasion.
Игра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC (через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store). Также «Sniper Elite: Resistance» будет доступна с первого дня в сервисе Game Pass.
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