Гра Sniper Elite: Resistance вийде в січні 2025 року на консолях та ПК

Компанія Rebellion анонсувала дату виходу своєї нової гри із серії Sniper Elite – “Sniper Elite: Resistance”. Реліз відбудеться 25 січня 2025 року. Дія гри розгортається паралельно з подіями “Sniper Elite 5” в окупованій Франції часів Другої світової війни. Гравці візьмуть на себе роль агента Гаррі Хоукера, який виявляє німецький проект створення надзброї та об’єднується з французьким Опором, щоб його знищити.

“Sniper Elite: Resistance” запропонує традиційне поєднання механік снайперської стрілянини, стелсу та тактичних боїв від третьої особи. Гравцям належить виконувати місії далеко від лінії фронту, а точні постріли супроводжуватимуться рентгенівською камерою, що показує попадання під різними кутами. У грі буде реалізовано просунуту фізику стрілянини, а також автентичну зброю часів Другої світової війни.

Кампанія буде доступна як для одиночного, так і для кооперативного проходження, а також будуть представлені напружені мультиплеєрні режими, включаючи популярний серед фанатів режим Invasion.

Гра вийде на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One і PC (через Steam, Epic Games Store і Microsoft Store). Також “Sniper Elite: Resistance” буде доступна з першого дня у сервісі Game Pass.