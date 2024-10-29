Гра Sniper Elite: Resistance вийде в січні 2025 року на консолях та ПК29.10.24
Компанія Rebellion анонсувала дату виходу своєї нової гри із серії Sniper Elite – “Sniper Elite: Resistance”. Реліз відбудеться 25 січня 2025 року. Дія гри розгортається паралельно з подіями “Sniper Elite 5” в окупованій Франції часів Другої світової війни. Гравці візьмуть на себе роль агента Гаррі Хоукера, який виявляє німецький проект створення надзброї та об’єднується з французьким Опором, щоб його знищити.
“Sniper Elite: Resistance” запропонує традиційне поєднання механік снайперської стрілянини, стелсу та тактичних боїв від третьої особи. Гравцям належить виконувати місії далеко від лінії фронту, а точні постріли супроводжуватимуться рентгенівською камерою, що показує попадання під різними кутами. У грі буде реалізовано просунуту фізику стрілянини, а також автентичну зброю часів Другої світової війни.
Кампанія буде доступна як для одиночного, так і для кооперативного проходження, а також будуть представлені напружені мультиплеєрні режими, включаючи популярний серед фанатів режим Invasion.
Гра вийде на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One і PC (через Steam, Epic Games Store і Microsoft Store). Також “Sniper Elite: Resistance” буде доступна з першого дня у сервісі Game Pass.
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Гра Sniper Elite: Resistance вийде в січні 2025 року на консолях та ПКігри
Гра “Sniper Elite: Resistance” запропонує традиційне поєднання механік снайперської стрілянини, стелсу та тактичних боїв від третьої особи
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