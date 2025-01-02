Игра Kingdom Come: Deliverance сейчас бесплатная в Epic Games Store

Epic Games Store начал 2025 год с бесплатной раздачи ролевой игры Kingdom Come: Deliverance. Это масштабная RPG с открытым миром, действие которой разворачивается в Богемии XIV века. Сюжет сосредоточен вокруг конфликта между королём Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. Главный герой Генри, потерявший родителей во время набега половецких наёмников, поступает на службу к пану Радцигу Кобыле и становится частью сопротивления против захватчиков. В процессе игрок оказывается втянутым в заговор с целью восстановления законного короля на троне.

Игра отличается реалистичностью — персонаж должен есть и спать, чтобы не истощиться, а снаряжение требует регулярного ремонта. Боевая система требует тактики и внимательности. Kingdom Come: Deliverance была тепло принята за создание аутентичной средневековой атмосферы и внимание к деталям, но первоначально подверглась критике из-за технических проблем, которые позже были исправлены.