Игра Doom Eternal получила официальную поддержку пользовательских модификаций

Хотя шутер Doom Eternal был выпущен в 2020 году, Bethesda и id Software только сейчас добавили официальную поддержку пользовательских модификаций. Теперь пользователи могут воспользоваться инструментарием PC Mod Preview (доступен в бета-ветке Steam), который позволяет просматривать, скачивать и запускать модификации.

Разработчики также выпустили бета-версию программы idStudio, доступную исключительно в Steam. С помощью idStudio пользователи могут создавать и делиться модами как для Steam, так и для Microsoft Store.

Этот шаг позволит сообществу DOOM Eternal продолжать создавать новый контент и вносить изменения в игру, что поддержит её популярность на долгие годы.

Кроме того, Bethesda и id Software анонсировали переиздание культовых игр Doom и Doom 2 с полным набором контента и новыми дополнениями. Переиздание, созданное в сотрудничестве с Nightdive Studios и id Software, включает кроссплатформенный дезматч и кооперативный режим до 16 игроков, а также новые инструменты модификации, позволяющие игрокам делиться своими модами непосредственно в игре. Игры получили обновленные шрифты, режим высокой контрастности и улучшенную производительность.

Одним из главных нововведений является новый эпизод под названием Legacy of Rust, разработанный совместно id Software, Nightdive Studios и MachineGames. Игры работают на движке KEX, который также использовался в ремастерах Doom 64, Quake и Quake 2. Это обеспечивает поддержку соотношения сторон 16:9 и 60 кадров в секунду в разрешении 1080p на всех платформах, а на мощных системах — до 120 кадров в секунду в 4K.

А еще ранее на презентации Xbox Games Showcase было анонсировано множество новых игр, среди которых оказалась новая часть серии Doom. Bethesda и id Software официально представили первый трейлер Doom: The Dark Ages. Игра расскажет раннюю историю Doom Slayer — когда он был супероружием богов и королей.