Игра Doom Eternal получила официальную поддержку пользовательских модификаций12.08.24
Хотя шутер Doom Eternal был выпущен в 2020 году, Bethesda и id Software только сейчас добавили официальную поддержку пользовательских модификаций. Теперь пользователи могут воспользоваться инструментарием PC Mod Preview (доступен в бета-ветке Steam), который позволяет просматривать, скачивать и запускать модификации.
Разработчики также выпустили бета-версию программы idStudio, доступную исключительно в Steam. С помощью idStudio пользователи могут создавать и делиться модами как для Steam, так и для Microsoft Store.
Этот шаг позволит сообществу DOOM Eternal продолжать создавать новый контент и вносить изменения в игру, что поддержит её популярность на долгие годы.
Кроме того, Bethesda и id Software анонсировали переиздание культовых игр Doom и Doom 2 с полным набором контента и новыми дополнениями. Переиздание, созданное в сотрудничестве с Nightdive Studios и id Software, включает кроссплатформенный дезматч и кооперативный режим до 16 игроков, а также новые инструменты модификации, позволяющие игрокам делиться своими модами непосредственно в игре. Игры получили обновленные шрифты, режим высокой контрастности и улучшенную производительность.
Одним из главных нововведений является новый эпизод под названием Legacy of Rust, разработанный совместно id Software, Nightdive Studios и MachineGames. Игры работают на движке KEX, который также использовался в ремастерах Doom 64, Quake и Quake 2. Это обеспечивает поддержку соотношения сторон 16:9 и 60 кадров в секунду в разрешении 1080p на всех платформах, а на мощных системах — до 120 кадров в секунду в 4K.
А еще ранее на презентации Xbox Games Showcase было анонсировано множество новых игр, среди которых оказалась новая часть серии Doom. Bethesda и id Software официально представили первый трейлер Doom: The Dark Ages. Игра расскажет раннюю историю Doom Slayer — когда он был супероружием богов и королей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Бренд Baseus остается популярным и предлагает все еще качественные устройства. Проверим это на примере двух портативных аккумуляторов средней емкости
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Игра Doom Eternal получила официальную поддержку пользовательских модификацийDoom игры разработка
Хотя шутер DOOM Eternal был выпущен в 2020 году, Bethesda и id Software только сейчас добавили официальную поддержку пользовательских модификаций
Приложение Резерв+ получит электронное направление на ВВК и функции онлайн-рекрутингавойна приложения события в Украине
Екатерина Черногоренко также подчеркнула, что Минобороны не планирует вводить электронные повестки, так как для этого нет соответствующей законодательной базы.