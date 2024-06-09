Анонсирована Doom: The Dark Ages. Игра станет приквелом о Солдате Рока

На презентации Xbox Games Showcase было анонсировано множество новых игр, среди которых оказалась новая часть серии Doom. Bethesda и id Software официально представили первый трейлер Doom: The Dark Ages. Игра расскажет раннюю историю Doom Slayer — когда он был супероружием богов и королей.

Трейлер показал реальные кадры игрового процесса с Солдатом (в разных переводах — Убийцей, Палачом) Рока, демонстрируя динамичный и брутальный стиль, который стал визитной карточкой серии.

Визуально Doom: The Dark Ages ближе к мрачной атмосфере Doom 2016 года. Напомним, что Думгай — морской пехотинец, в прошлом работавший на вымышленную «Объединённую Аэрокосмическую Корпорацию» (United Aerospace Corporation). В книгах по игре главного героя зовут Флинн Таггарт.

Релиз игры запланирован на 2025 год для Xbox Series, PC и PlayStation 5.