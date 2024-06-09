Анонсовано Doom: The Dark Ages. Гра стане приквелом про Думгая09.06.24
На презентації Xbox Games Showcase було анонсовано багато нових ігор, серед яких виявилася нова частина серії Doom. Bethesda та id Software офіційно представили перший трейлер Doom: The Dark Ages. Гра розповість ранню історію Doom Slayer – коли він був суперзброєю богів та королів.
Трейлер показав реальні кадри ігрового процесу з Солдатом (у різних перекладах – Вбивцею, Катом) Рока, демонструючи динамічний та брутальний стиль, який став візитівкою серії.
Візуально Doom: The Dark Ages ближче до похмурої атмосфери Doom 2016 року. Нагадаємо, що Думгай — морський піхотинець, який у минулому працював на вигадану «Об’єднану Аерокосмічну Корпорацію» (United Aerospace Corporation). У книгах з гри головного героя звати Флін Таггарт.
Реліз гри заплановано на 2025 рік для Xbox Series, PC та PlayStation 5.
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Анонсовано Doom: The Dark Ages. Гра стане приквелом про ДумгаяDoom ігри події у світі
Bethesda та id Software офіційно представили перший трейлер гри Doom: The Dark Ages. Гра розповість ранню історію Doom Slayer
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