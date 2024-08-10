Doom и Doom 2 получат переиздания и новые сюжетные дополнения10.08.24
Bethesda и id Software анонсировали переиздание культовых игр Doom и Doom 2 с полным набором контента и новыми дополнениями. Переиздание, созданное в сотрудничестве с Nightdive Studios и id Software, включает кроссплатформенный дезматч и кооперативный режим до 16 игроков, а также новые инструменты модификации, позволяющие игрокам делиться своими модами непосредственно в игре. Игры получили обновленные шрифты, режим высокой контрастности и улучшенную производительность.
Одним из главных нововведений является новый эпизод под названием Legacy of Rust, разработанный совместно id Software, Nightdive Studios и MachineGames. Игры работают на движке KEX, который также использовался в ремастерах Doom 64, Quake и Quake 2. Это обеспечивает поддержку соотношения сторон 16:9 и 60 кадров в секунду в разрешении 1080p на всех платформах, а на мощных системах — до 120 кадров в секунду в 4K.
Комплект содержит 187 карт миссий и 43 карты дезматча в Doom и Doom 2:
- Doom
- Doom 2
- TNT: Evilution
- The Plutonia Experiment
- Master Levels for Doom 2
- No Rest for the Living
- Sigil (дополнение, созданное Джоном Ромеро несколько лет назад)
- Legacy of Rust
- Новый набор из 26 карт дезматчей
Игроки смогут выбрать между оригинальным саундтреком и новой аранжировкой, созданной Эндрю Халшултом, который известен своей работой над Brutal Doom и дополнением Ancient Gods для Doom Eternal. Переиздание Doom + Doom 2 уже доступно в Steam, GOG и Epic Games Store. Владельцы расширенных версий Doom в Steam получат обновление бесплатно.
Кроме того, Bethesda анонсировала новую антологию Doom, включающую физическое издание игр Doom, Doom 2, Doom 3, перезагрузку Doom 2016 года и Doom Eternal Deluxe Edition. Комплект будет поставляться в футляре Steelbook и включать пятидюймовую копию знаменитой BFG с LED-подсветкой. Антология выйдет 22 октября.
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