Doom та Doom 2 отримають перевидання та нові сюжетні доповнення

Bethesda та id Software анонсували перевидання культових ігор Doom та Doom 2 з повним набором контенту та новими доповненнями. Перевидання, створене у співпраці з Nightdive Studios та id Software, включає кросплатформовий дезматч та кооперативний режим до 16 гравців, а також нові інструменти модифікації, що дозволяють гравцям ділитися своїми модами безпосередньо у грі. Ігри отримали оновлені шрифти, режим високої контрастності та покращену продуктивність.

Одним із головних нововведень є новий епізод під назвою Legacy of Rust, розроблений спільно id Software, Nightdive Studios та MachineGames. Ігри працюють на движку KEX, який також використовувався в ремайстрах Doom 64, Quake і Quake 2. Це забезпечує підтримку співвідношення сторін 16:9 і 60 кадрів в секунду в роздільній здатності 1080p на всіх платформах, а на потужних системах – до 120 кадрів в секунду 4K.

Комплект містить 187 карт місій і 43 карти дезматчу в Doom та Doom 2:

Doom

Doom 2

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for Doom 2

No Rest for the Living

Sigil (доповнення, створене Джоном Ромеро кілька років тому)

Legacy of Rust

Новий набір із 26 карт дезматчів

Гравці зможуть вибрати між оригінальним саундтреком та новим аранжуванням, створеним Ендрю Халшултом, який відомий своєю роботою над Brutal Doom та доповненням Ancient Gods для Doom Eternal. Перевидання Doom + Doom 2 вже доступне в Steam, GOG та Epic Games Store. Власники розширених версій Doom у Steam отримають оновлення безкоштовно.

Крім того, Bethesda анонсувала нову антологію Doom, що включає фізичне видання ігор Doom, Doom 2, Doom 3, перезавантаження Doom 2016 року та Doom Eternal Deluxe Edition. Комплект буде поставлятися у футлярі Steelbook і включатиме п’ятидюймову копію знаменитої BFG з LED-підсвічуванням. Антологія вийде 22 жовтня.