Гра Doom Eternal отримала офіційну підтримку користувацьких модифікацій

Хоча шутер Doom Eternal був випущений в 2020 році, Bethesda та id Software тільки зараз додали офіційну підтримку користувацьких модифікацій. Тепер користувачі можуть скористатися інструментарієм PC Mod Preview (доступний у бета-гілці Steam), який дозволяє переглядати, завантажувати та запускати модифікації.

Розробники також випустили бета-версію програми idStudio, доступну виключно у Steam. За допомогою idStudio користувачі можуть створювати та ділитися модами як для Steam, так і для Microsoft Store.

Цей крок дозволить спільноті DOOM Eternal продовжувати створювати новий контент та вносити зміни до гри, що підтримає її популярність на довгі роки.

Крім того, Bethesda та id Software анонсували перевидання культових ігор Doom та Doom 2 з повним набором контенту та новими доповненнями. Перевидання, створене у співпраці з Nightdive Studios та id Software, включає кросплатформовий дезматч та кооперативний режим до 16 гравців, а також нові інструменти модифікації, що дозволяють гравцям ділитися своїми модами безпосередньо у грі. Ігри отримали оновлені шрифти, режим високої контрастності та покращену продуктивність.

Одним із головних нововведень є новий епізод під назвою Legacy of Rust, розроблений спільно id Software, Nightdive Studios та MachineGames. Ігри працюють на движку KEX, який також використовувався в ремайстрах Doom 64, Quake і Quake 2. Це забезпечує підтримку співвідношення сторін 16:9 і 60 кадрів в секунду в роздільній здатності 1080p на всіх платформах, а на потужних системах – до 120 кадрів в секунду 4K.

А ще раніше на презентації Xbox Games Showcase було анонсовано багато нових ігор, серед яких виявилася нова частина серії Doom. Bethesda та id Software офіційно представили перший трейлер Doom: The Dark Ages. Гра розповість ранню історію Doom Slayer – коли він був суперзброєю богів та королів.