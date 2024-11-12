Игра Death Stranding привлекла почти 20 миллионов игроков

8 ноября 2019 года состоялся релиз Death Stranding, уникальной игры от Хидэо Кодзимы, которая предложила игрокам необычный геймплей, глубокий сюжет и массу скрытых смыслов. Изначально многие геймеры не поняли концепцию игры, сочтя ее переусложненной, но со временем стало ясно, что проект имел инновационный подход, который заслуживает внимания.

За пять лет с момента релиза Death Stranding ознакомилось 19 миллионов человек. Это не включает в себя количество проданных копий, так как игра несколько раз раздавалась в разных магазинах и была доступна через PS Plus. Тем не менее, это отличный результат, который демонстрирует популярность и влияние игры.

Сиквел Death Stranding 2: On the Beach выйдет в 2025 году, и Кодзима обещает, что продолжение превзойдет оригинал по всем параметрам. Интересно, что теперь франшиза полностью принадлежит Kojima Productions, что означает, что, хотя игра будет эксклюзивом для PlayStation 5 в первое время, вскоре она может выйти и на других платформах.