Гра Death Stranding залучила майже 20 мільйонів гравців

8 листопада 2019 року відбувся реліз Death Stranding, унікальної гри від Хідео Кодзими, яка запропонувала гравцям незвичайний геймплей, глибокий сюжет та масу прихованих смислів. Спочатку багато геймерів не зрозуміли концепцію гри, вважаючи її переускладненою, але згодом стало ясно, що проект мав інноваційний підхід, який заслуговує на увагу.

За п’ять років з моменту релізу Death Stranding ознайомилося 19 мільйонів людей. Це не включає кількість проданих копій, оскільки гра кілька разів лунала в різних магазинах і була доступна через PS Plus. Тим не менш, це відмінний результат, який демонструє популярність та вплив гри.

Сіквел Death Stranding 2: On the Beach вийде в 2025 році, і Кодзима обіцяє, що продовження перевершить оригінал за всіма параметрами. Цікаво, що тепер франшиза повністю належить Kojima Productions, що означає, що, хоча гра буде ексклюзивом для PlayStation 5 спочатку, незабаром вона може вийти і на інших платформах.