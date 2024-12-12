Игра Cyberpunk 2077 отмечает 4 года

CD Projekt RED отметила четырехлетие выхода Cyberpunk 2077, сопроводив событие важным обновлением для игры. Несмотря на сложный старт проекта в 2020 году, польская студия провела огромную работу, чтобы улучшить игру и вернуть доверие геймеров. Сегодня Cyberpunk 2077 воспринимается как высококачественный продукт, который продолжает развиваться.

Основные новшества патча 2.2 Cyberpunk 2077

Обновление добавило в игру значительные улучшения кастомизации и новые функции для глубокой персонализации персонажа и игрового процесса. Среди ключевых изменений:

Расширение возможностей настройки внешности Ви с добавлением более 100 новых опций, включая выбор причесок, цвета глаз, макияжа, татуировок и других деталей.

Новые возможности в фоторежиме, включая дополнительные опции для создания качественных снимков. Игроки теперь могут размещать сделанные фото в фоторамках в квартире главного героя.

Расширение функционала CrystalCoat, позволяющее изменять цвет автомобилей прямо в процессе вождения. Эта функция полезна как с эстетической, так и с геймплейной точки зрения, помогая скрываться от полиции.

Улучшение атмосферы: теперь Джонни Сильверхэнд может составить компанию игроку в поездке на автомобиле.

Патч также устранил множество багов и улучшил общую производительность игры. Полный список изменений доступен на официальном сайте игры и в Steam.

Cyberpunk 2077 продолжает впечатлять своим вниманием к деталям и открытым миром, подтверждая статус одной из самых амбициозных игр современности.