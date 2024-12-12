Гра Cyberpunk 2077 відзначає 4 роки

CD Projekt RED відзначила чотириріччя виходу Cyberpunk 2077, супроводжуючи подію важливим оновленням гри. Незважаючи на складний старт проекту у 2020 році, польська студія провела величезну роботу, щоб покращити гру та повернути довіру геймерів. Сьогодні Cyberpunk 2077 сприймається як високоякісний продукт, який продовжує розвиватись.

Основні нововведення патчу 2.2 Cyberpunk 2077

Оновлення додало в гру значні покращення кастомізації та нові функції для глибокої персоналізації персонажа та ігрового процесу. Серед ключових змін:

Розширення можливостей налаштування зовнішності Ви додаєте більше 100 нових опцій, включаючи вибір зачісок, кольору очей, макіяжу, татуювань та інших деталей.

Нові можливості у режимі, включаючи додаткові опції для створення якісних знімків. Гравці тепер можуть розміщувати зроблені фото у фоторамках у квартирі головного героя.

Розширення функціоналу CrystalCoat, що дозволяє змінювати колір автомобілів прямо в процесі керування автомобілем. Ця функція є корисною як з естетичної, так і з геймплейної точки зору, допомагаючи ховатися від поліції.

Поліпшення атмосфери: тепер Джонні Сільверхенд може скласти компанію гравцю у поїздці автомобілем.

Патч також усунув безліч багів та покращив загальну продуктивність гри. Повний список змін доступний на офіційному сайті гри та у Steam.

Cyberpunk 2077 продовжує вражати своєю увагою до деталей та відкритим світом, підтверджуючи статус однієї з найамбіційніших ігор сучасності.