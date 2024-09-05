IFA 2024: ASUS VivoBook 14 Flip и VivoBook 16 Flip Copilot+ оснащены процессорами Intel Lunar Lake и OLED-дисплеями

На выставке IFA 2024 компания Asus анонсировала новые ноутбуки-трансформеры VivoBook 14 Flip и VivoBook 16 Flip Copilot+, которые работают на процессорах Intel Core Ultra 7 258V с архитектурой Lunar Lake. Оба устройства оснащены 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем на 1 ТБ, при этом пользователи могут расширить память с помощью дополнительного слота M.2.

Главное отличие моделей заключается в экранах: VivoBook 14 Flip получил 14-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц, тогда как VivoBook 16 Flip предлагает более крупный 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3K и частотой 120 Гц, что делает его более подходящим для мультимедийных задач.