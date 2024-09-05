IFA 2024: ASUS VivoBook 14 Flip та VivoBook 16 Flip Copilot+ оснащені процесорами Intel Lunar Lake та OLED-дисплеями

На виставці IFA 2024 компанія Asus анонсувала нові ноутбуки-трансформери VivoBook 14 Flip та VivoBook 16 Flip Copilot+, які працюють на процесорах Intel Core Ultra 7 258V з архітектурою Lunar Lake. Обидва пристрої оснащені 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і твердотілим накопичувачем на 1 ТБ, користувачі можуть розширити пам’ять за допомогою додаткового слота M.2.

Головна відмінність моделей полягає в екранах: VivoBook 14 Flip отримав 14-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 60 Гц, тоді як VivoBook 16 Flip пропонує більший 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 3K і частотою що робить його більш підходящим для мультимедійних завдань.