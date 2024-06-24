Hyundai IONIQ 5 2025 года получит более емкую батарею и увеличенный запас хода — до 485 км

Hyundai представила обновленную версию своего самого продаваемого электромобиля IONIQ 5. Модель была представлена в феврале 2021 года как первый специализированный электромобиль Hyundai на платформе E-GMP. Несмотря на заявления конкурентов о замедлении спроса на электромобили, IONIQ 5 сохранил свою популярность в 2024 году, увеличив продажи на 43% за первые пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пользуясь успехом, Hyundai планирует выпустить обновленный IONIQ 5 в конце этого года. Компания завершает строительство нового завода и проводит обучение персонала, а производство начнется в октябре.

Новый Hyundai IONIQ 5 станет на 20 мм длиннее и получит задний стеклоочиститель, но существенных изменений в дизайне не предвидится. Главное внимание уделено внутренним электрическим компонентам: новая батарея емкостью 84 кВтч заменит предыдущую емкостью 77,4 кВтч, увеличив запас хода с 458 км до 485 км. Быстрая зарядка позволит восполнить запас энергии с 10% до 80% всего за 18 минут.

Среди механических изменений отмечаются улучшенное поглощение звука и вибрации, обновленный руль со светодиодами и функцией отслеживания рук, добавление разъема USB-C и физических кнопок для часто используемых функций автомобиля. В багажнике появилась кнопка для складывания задних сидений, что облегчает загрузку крупных предметов.

IONIQ 5 также получит доступ к программному обеспечению Hyundai Connected Car Navigation Cockpit с беспроводными обновлениями.