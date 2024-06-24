Hyundai IONIQ 5 2025 року отримає більш ємну батарею та збільшений запас ходу – до 485 км

Hyundai представила оновлену версію свого найпопулярнішого електромобіля IONIQ 5. Модель була представлена ​​в лютому 2021 року як перший спеціалізований електромобіль Hyundai на платформі E-GMP. Незважаючи на заяви конкурентів про уповільнення попиту на електромобілі, IONIQ 5 зберіг свою популярність у 2024 році, збільшивши продаж на 43% за перші п’ять місяців порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Користуючись успіхом, Hyundai планує випустити оновлений IONIQ 5 наприкінці цього року. Компанія завершує будівництво нового заводу та проводить навчання персоналу, а виробництво розпочнеться у жовтні.

Новий Hyundai IONIQ 5 стане на 20 мм довшим і отримає задній склоочисник, але істотних змін у дизайні не передбачається. Головна увага приділена внутрішнім електричним компонентам: нова батарея ємністю 84 кВтг замінить попередню ємністю 77,4 кВтг, збільшивши запас ходу з 458 до 485 км. Швидка зарядка дозволить заповнити запас енергії з 10% до 80% лише за 18 хвилин.

Серед механічних змін відзначаються покращене поглинання звуку та вібрації, оновлене кермо зі світлодіодами та функцією відстеження рук, додавання роз’єму USB-C та фізичних кнопок для часто використовуваних функцій автомобіля. У багажнику з’явилася кнопка складання задніх сидінь, що полегшує завантаження великих предметів.

IONIQ 5 також отримає доступ до програмного забезпечення Hyundai Connected Car Navigation Cockpit із бездротовими оновленнями.