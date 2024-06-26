Язык использует потоки пользовательского режима и библиотеки одновременных объектов для упрощения разработки и улучшения использования ресурсов. Компилятор и среда выполнения оптимизированы для повышения эффективности. Кроме того, Cangjie предлагает инструментарий разработки, включая отладку, статическую проверку, анализ производительности и тестирование.

Интересно что первые упоминании языка программирования Хуавей появились еще в 2019 году. Тогда власти США ограничили компании доступ к сервисам Google, из-за чего китайский бренд потерял возможность производить смартфоны на операционной системе Android и перешел на собственную Harmony OS.