Huawei представила свой язык программирования Cangjie с интеграцией в HarmonyOS26.06.24
В настоящее время большинство работников китайской компьютерной индустрии полагаются на C++ и Java с точки зрения языков программирования. В долгосрочной перспективе это, вероятно, могло бы сделать Китай значительно зависимым от влияния чужих экосистем.
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