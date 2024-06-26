Huawei представила свою мову програмування Canjie з інтеграцією в HarmonyOS26.06.24
Нині більшість працівників китайської комп’ютерної промисловості покладаються на C++ і Java з погляду мов програмування. У довгостроковій перспективі це, ймовірно, могло зробити Китай значно залежним від впливу чужих екосистем.
Мова використовує потоки режиму користувача та бібліотеки одночасних об’єктів для спрощення розробки та поліпшення використання ресурсів. Компілятор та середовище виконання оптимізовано для підвищення ефективності. Крім того, Cangjie пропонує інструментарій розробки, включаючи налагодження, статичну перевірку, аналіз продуктивності та тестування.
Цікаво, що перші згадки мови програмування Хуавей з’явилися ще у 2019 році. Тоді влада США обмежила компанії доступ до сервісів Google, через що китайський бренд втратив можливість виробляти смартфони на операційній системі Android і перейшов на власну Harmony OS.
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