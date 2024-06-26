Система базується на комерційному дистрибутиві EulerOS, який є відгалуженням пакетної бази CentOS. OpenEuler оптимізована для роботи на серверах із процесорами ARM.

Cangjie має вбудовану структуру AgentDSL, що спрощує співпрацю агентів та символічні вирази. Мова розроблена як масштабована, з модульною конструкцією для різних сценаріїв та підтримкою доменно-орієнтованої розробки.

За словами експертів, основне призначення Cangjie – об’єднання двох програмних платформ від Huawei: Harmony OS та OpenEuler у сфері розробки додатків.

На конференції розробників HDC 2024 компанія Huawei представила нову мову програмування Cangjie для створення інтелектуальних програм. Cangjie інтегрований з екосистемою HarmonyOS та пропонує багатосценарність. Він підтримує функціональний та об’єктно-орієнтований стилі програмування, а також включає функції визначення типів, генерики та зіставлення шаблонів.

Нині більшість працівників китайської комп’ютерної промисловості покладаються на C++ і Java з погляду мов програмування. У довгостроковій перспективі це, ймовірно, могло зробити Китай значно залежним від впливу чужих екосистем.

Мова використовує потоки режиму користувача та бібліотеки одночасних об’єктів для спрощення розробки та поліпшення використання ресурсів. Компілятор та середовище виконання оптимізовано для підвищення ефективності. Крім того, Cangjie пропонує інструментарій розробки, включаючи налагодження, статичну перевірку, аналіз продуктивності та тестування.

Цікаво, що перші згадки мови програмування Хуавей з’явилися ще у 2019 році. Тоді влада США обмежила компанії доступ до сервісів Google, через що китайський бренд втратив можливість виробляти смартфони на операційній системі Android і перейшов на власну Harmony OS.