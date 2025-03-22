Huawei представила складной смартфон Pura X с соотношением сторон экрана 16:10

Компания Huawei анонсировала новую модель складного смартфона — Pura X, который выделяется нестандартным форматом экрана и широкими возможностями искусственного интеллекта.

Главной особенностью устройства стало соотношение сторон 16:10, которое редко используется в мобильных гаджетах. По заявлению компании, этот формат позволяет отображать больше информации по сравнению с традиционным 16:9, делая использование смартфона удобнее.

Huawei Pura X оснащен внутренним экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2120×1320 пикселей, который поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Внешний дисплей имеет квадратную форму, диагональ 3,5 дюйма и разрешение 980×980 пикселей. Оба экрана поддерживают HDR и обладают пиковой яркостью 2500 нит.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.6, телеобъектив с трехкратным оптическим зумом, 40-мегапиксельную широкоугольную камеру и цветовой сенсор. Фронтальная камера получила разрешение 10 Мп.

Смартфон работает под управлением операционной системы HarmonyOS 5, обеспечивающей улучшенную интеграцию с облачными сервисами. В основе устройства – процессор Kirin 9000s, разработанный Huawei. Емкость аккумулятора составляет 4720 мА·ч, предусмотрена поддержка быстрой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной – на 40 Вт. Устройство защищено от воды по стандарту IPX8 и поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и спутниковую связь.

Отдельное внимание уделено возможностям искусственного интеллекта на базе модели Huawei Pangu. Алгоритмы ИИ анализируют освещение и композицию при съемке, оптимизируют изображения и могут удалять нежелательные объекты. Система распознает текст на фотографиях, переводит его и адаптирует настройки устройства в зависимости от пользовательских привычек. Также предусмотрено голосовое управление и синхронизация с экосистемой Huawei.

Продажи Huawei Pura X стартовали в Китае, но сроки выхода на международный рынок пока неизвестны. Минимальная стоимость устройства составляет около 1050 долларов в пересчете с юаней.