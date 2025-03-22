Huawei представила доладний смартфон Pura X із співвідношенням сторін екрану 16:1022.03.25
Компанія Huawei анонсувала нову модель складаного смартфона – Pura X, який вирізняється нестандартним форматом екрану та широкими можливостями штучного інтелекту.
Головною особливістю пристрою стало співвідношення сторін 16:10, яке рідко використовується у мобільних гаджетах. За заявою компанії, цей формат дозволяє відображати більше інформації порівняно із традиційним 16:9, роблячи використання смартфона зручнішим.
Huawei Pura X оснащений внутрішнім екраном з діагоналлю 6,3 дюйми та роздільною здатністю 2120×1320 пікселів, який підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Зовнішній дисплей має квадратну форму, діагональ 3,5 дюйма та роздільну здатність 980×980 пікселів. Обидва екрани підтримують HDR і мають пікову яскравість 2500 нит.
Основна камера включає 50-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1.6, телеоб’єктив із трикратним оптичним зумом, 40-мегапіксельну ширококутну камеру та колірний сенсор. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 10 Мп.
Смартфон працює під керуванням операційної системи HarmonyOS 5, що забезпечує покращену інтеграцію з хмарними сервісами. В основі пристрою – процесор Kirin 9000s, розроблений Huawei. Місткість акумулятора становить 4720 мА·год, передбачена підтримка швидкої провідної зарядки на 66 Вт і бездротової – на 40 Вт. Пристрій захищений від води за стандартом IPX8 і підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 та супутниковий зв’язок.
Окрема увага приділена можливостям штучного інтелекту на основі моделі Huawei Pangu. Алгоритми ШІ аналізують освітлення та композицію під час зйомки, оптимізують зображення та можуть видаляти небажані об’єкти. Система розпізнає текст на фотографіях, перекладає його та адаптує налаштування пристрою залежно від навичок користувача. Також передбачено голосове керування та синхронізація з екосистемою Huawei.
Продаж Huawei Pura X стартував у Китаї, але терміни виходу на міжнародний ринок поки невідомі. Мінімальна вартість пристрою становить близько 1050 доларів у перерахунку з юаней.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Huawei представила доладний смартфон Pura X із співвідношенням сторін екрану 16:10 Huawei смартфон
Huawei Pura X оснащений внутрішнім екраном з діагоналлю 6,3 дюйми та роздільною здатністю 2120×1320 пікселів, який підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц
Xbox 360 виявилося легко зламати за допомогою USB-флешки Microsoft Xbox хакер
BadUpdate використовує вразливість у гіпервізорі Microsoft Xbox 360, а для його активації необхідний спеціальний USB-ключ, код та пробна версія Rock Band Blitz
Xbox 360 виявилося легко зламати за допомогою USB-флешки
Tesla Autopilot не бачить намальованих доріг та дітей у тумані через використання камер без лідарів
Asus: Програма винагород ROG Elite Rewards доступна в Україні
Летсплеї та відеоблогери шкодять продажам ігор
Альтернативою Starlink для армії України стане європейський Eutelsat
У Telegram зареєстровано вже понад 1 млрд користувачів
Відеокарти Acer Radeon RX 9070 (XT) випускаються в модифікаціях Nitro та Predator BiFrost
Half-Life 2 RTX стала доступна в Steam
Портативний лазерний проектор Hisense M2 Pro має оптичний зум, 4K та режим 240 Гц для ігор
Київстар купила сервіс Uklon за $155,2 млн – рекордна сума угоди для України за програму
Монітор Gigabyte MO27U2 оснащений 27″-матрицею QD-OLED 4K 240 Гц