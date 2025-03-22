Huawei представила доладний смартфон Pura X із співвідношенням сторін екрану 16:10

Компанія Huawei анонсувала нову модель складаного смартфона – Pura X, який вирізняється нестандартним форматом екрану та широкими можливостями штучного інтелекту.

Головною особливістю пристрою стало співвідношення сторін 16:10, яке рідко використовується у мобільних гаджетах. За заявою компанії, цей формат дозволяє відображати більше інформації порівняно із традиційним 16:9, роблячи використання смартфона зручнішим.

Huawei Pura X оснащений внутрішнім екраном з діагоналлю 6,3 дюйми та роздільною здатністю 2120×1320 пікселів, який підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Зовнішній дисплей має квадратну форму, діагональ 3,5 дюйма та роздільну здатність 980×980 пікселів. Обидва екрани підтримують HDR і мають пікову яскравість 2500 нит.

Основна камера включає 50-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1.6, телеоб’єктив із трикратним оптичним зумом, 40-мегапіксельну ширококутну камеру та колірний сенсор. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 10 Мп.

Смартфон працює під керуванням операційної системи HarmonyOS 5, що забезпечує покращену інтеграцію з хмарними сервісами. В основі пристрою – процесор Kirin 9000s, розроблений Huawei. Місткість акумулятора становить 4720 мА·год, передбачена підтримка швидкої провідної зарядки на 66 Вт і бездротової – на 40 Вт. Пристрій захищений від води за стандартом IPX8 і підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 та супутниковий зв’язок.

Окрема увага приділена можливостям штучного інтелекту на основі моделі Huawei Pangu. Алгоритми ШІ аналізують освітлення та композицію під час зйомки, оптимізують зображення та можуть видаляти небажані об’єкти. Система розпізнає текст на фотографіях, перекладає його та адаптує налаштування пристрою залежно від навичок користувача. Також передбачено голосове керування та синхронізація з екосистемою Huawei.

Продаж Huawei Pura X стартував у Китаї, але терміни виходу на міжнародний ринок поки невідомі. Мінімальна вартість пристрою становить близько 1050 доларів у перерахунку з юаней.