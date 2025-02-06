Huawei представила автомобильный Head-Up Display с дополненной реальностью06.02.25
Китайская корпорация Huawei поделилась сведениями о новейшей версии проекционного дисплея с элементами дополненной реальности – XHUD-AR. В обновлённой модели реализованы значительные усовершенствования, направленные на повышение точности, устойчивости и интеграции с окружающей средой.
Ранее, в 2021 году, Huawei уже демонстрировала первую версию AR-HUD в рамках выставки IAA Mobility в Мюнхене. Тогда был представлен виртуальный экран диагональю 70 дюймов, который проецировался на расстоянии 7,5 метров перед водителем, позволяя считывать информацию, не отрывая взгляд от дороги.
Новая модификация получила улучшенные алгоритмы обработки данных, которые обеспечивают корректировку изображения в режиме реального времени, учитывая траекторию движения. Встроенная система фильтрации устраняет свыше 95% вибраций, вызванных неровностями покрытия, а AR-интерфейс теперь способен подсвечивать автомобили, пешеходов и ключевые элементы дорожной инфраструктуры. Кроме того, дисплей оповещает водителя о возможных препятствиях, манёврах других участников движения и слепых зонах, а также адаптируется к условиям ночного освещения.
По заявлениям компании, навигационные подсказки проецируются с высокой точностью и всегда соответствуют реальному расположению объектов на дороге. В настоящее время Huawei активно сотрудничает с китайскими автопроизводителями, среди которых SAIC, BAIC, Seres, Changan, Chery, BYD и JAC. Ожидается, что новейшая версия XHUD-AR в ближайшее время появится в автомобилях этих марок.
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Huawei представила автомобильный Head-Up Display с дополненной реальностью Huawei автомобиль
Китайская корпорация Huawei поделилась сведениями о новейшей версии проекционного дисплея с элементами дополненной реальности – XHUD-AR.
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