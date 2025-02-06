Huawei представила автомобільний Head-Up Display із доповненою реальністю06.02.25
Китайська корпорація Huawei поділилася відомостями про нову версію проекційного дисплея з елементами доповненої реальності – XHUD-AR. В оновленій моделі реалізовано значні удосконалення, спрямовані на підвищення точності, стійкості та інтеграції з довкіллям.
Раніше, 2021 року, Huawei вже демонструвала першу версію AR-HUD у рамках виставки IAA Mobility у Мюнхені. Тоді було представлено віртуальний екран діагоналлю 70 дюймів, який проектувався на відстані 7,5 метрів перед водієм, дозволяючи зчитувати інформацію, не відриваючи погляду від дороги.
Нова модифікація отримала покращені алгоритми обробки даних, які забезпечують коригування зображення в режимі реального часу з огляду на траєкторію руху. Вбудована система фільтрації усуває понад 95% вібрацій, спричинених нерівностями покриття, а AR-інтерфейс тепер здатний підсвічувати автомобілі, пішоходів та ключові елементи дорожньої інфраструктури. Крім того, дисплей сповіщає водія про можливі перешкоди, маневри інших учасників руху та сліпі зони, а також адаптується до умов нічного освітлення.
За заявами компанії, навігаційні підказки проектуються з високою точністю та завжди відповідають реальному розташуванню об’єктів на дорозі. В даний час Huawei активно співпрацює з китайськими автовиробниками, серед яких SAIC, BAIC, Seres, Changan, Chery, BYD та JAC. Очікується, що найновіша версія XHUD-AR найближчим часом з’явиться в автомобілях цих марок.
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Huawei представила автомобільний Head-Up Display із доповненою реальністю Huawei автомобіль
Китайська корпорація Huawei поділилася відомостями про нову версію проекційного дисплея з елементами доповненої реальності – XHUD-AR.
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