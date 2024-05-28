HoloBike — велотренажер с 3D-монитором от сотрудника Google

Калифорнийский стартап Saga Holographic представил на Kickstarter уникальный велотренажер под названием HoloBike. Разработанный велосипедистом и бывшим сотрудником Google VR Сэмюэлем Мэтсоном, HoloBike сочетает в себе традиционный велотренажер и большой дисплей, создающий полное погружение в атмосферу уличной езды.

Сейчас велосипедисты часто используются велотренажеры или велодорожки с установленными перед ними телевизорами. Конечно, для большего погружения можно использовать гарнитуры виртуальной реальности, но их удобство, особенно длительное время, вызывает много вопросов.

Устройство оснащено 27-дюймовым голографическим 4K-дисплеем, который воспроизводит трехмерное изображение без необходимости использования специальных очков или гарнитур. Дополнительно, инфракрасная камера отслеживает положение велосипедиста и изменяет картинку в зависимости от его движений, усиливая эффект присутствия. Визуализация маршрутов осуществляется с помощью 3D-сканирования реальных дорог и троп по всему миру. На старте будет доступно 5-6 маршрутов длиной от 32 до 40 км, но в дальнейшем планируется добавить еще больше.

Тут уже проблема может быть в том что стереоскопические экраны отслеживающие положение глаз пользователя не могут быстро менять фокус изображения. Об этом мы подробно рассказывали в обзоре ноутбука с 3D-дисплеем.

Для повышения реалистичности тренажер изменяет электромагнитное сопротивление маховика в зависимости от рельефа: оно увеличивается при подъеме и уменьшается на спусках. HoloBike можно заказать на Kickstarter за $2599, тогда как розничная цена составит $2999.

Этот велотренажер предлагает пользователям уникальный опыт, объединяющий физическую активность и виртуальные путешествия, благодаря инновационной технологии голографического дисплея и продвинутым возможностям визуализации.