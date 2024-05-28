HoloBike – велотренажер із 3D-монітором від співробітника Google

Каліфорнійський стартап Saga Holographic представив на KickStarter унікальний велотренажер під назвою HoloBike. Розроблений велосипедистом і колишнім співробітником Google VR Семюелем Метсоном, HoloBike поєднує традиційний велотренажер і великий дисплей, що створює повне занурення в атмосферу вуличної їзди.

Зараз велосипедисти часто використовуються велотренажери або велодоріжки зі встановленими перед ними телевізорами. Звичайно, для більшого занурення можна використовувати гарнітури віртуальної реальності, але їхня зручність, особливо тривалий час, викликає багато питань.

Пристрій оснащений 27-дюймовим голографічним 4K-дисплеєм, який відтворює тривимірне зображення без необхідності використання спеціальних окулярів або гарнітур. Додатково, інфрачервона камера відстежує становище велосипедиста та змінює картинку залежно від його рухів, посилюючи ефект присутності. Візуалізація маршрутів здійснюється за допомогою 3D-сканування реальних доріг та стежок по всьому світу. На старті буде доступно 5-6 маршрутів завдовжки від 32 до 40 км, але надалі планується додати ще більше.

Тут вже проблема може бути в тому, що стереоскопічні екрани, що відстежують положення очей користувача, не можуть швидко змінювати фокус зображення. Про це ми докладно розповідали у огляді. ноутбука з 3D-дисплеєм.

Для підвищення реалістичності тренажер змінює електромагнітний опір маховика в залежності від рельєфу: він збільшується під час підйому і зменшується на спусках. HoloBike можна замовити на Kickstarter за $2599, тоді як роздрібна ціна становитиме $2999.

Цей велотренажер пропонує користувачам унікальний досвід, що поєднує фізичну активність та віртуальні подорожі завдяки інноваційній технології голографічного дисплея та просунутим можливостям візуалізації.