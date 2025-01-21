HMD полностью прекратила производство всех смартфонов Nokia

HMD Global официально объявила о завершении выпуска смартфонов под брендом Nokia, что символизирует окончание эры мобильных устройств с этим легендарным именем. Смартфоны Nokia перенесены в отдельный раздел на сайте компании, что подчёркивает их исключение из основного продуктового портфеля.

История бренда Nokia, который когда-то доминировал на рынке мобильных телефонов, началась стремительно угасать в конце 2000-х годов с ростом популярности iOS и Android. В 2013 году права на бренд Nokia приобрела Microsoft для выпуска смартфонов на базе Windows Phone, но этот шаг оказался неудачным. В 2016 году HMD Global вернула Nokia в мобильный сегмент, начав выпуск смартфонов под управлением Android.

Несмотря на попытки возродить бренд, устройства Nokia не смогли достичь уровня популярности прошлых лет. В 2024 году HMD объявила о мультибрендовой стратегии, сделав акцент на создании устройств под собственным брендом. Прекращение производства смартфонов Nokia подтверждает полный переход компании на новую концепцию.

Тем не менее, бренд Nokia продолжает существовать в сегменте классических телефонов, а сама финская компания сосредоточилась на разработке технологий сетевой инфраструктуры. Сегодня Nokia является одним из лидеров в области 5G, облачных решений и Интернета вещей, успешно адаптируясь к изменениям технологического ландшафта.