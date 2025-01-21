HMD повністю припинила виробництво всіх смартфонів Nokia21.01.25
HMD Global офіційно оголосила про завершення випуску смартфонів під брендом Nokia, що символізує закінчення ери мобільних пристроїв із цим легендарним ім’ям. Смартфони Nokia перенесені в окремий розділ на сайті компанії, що підкреслює їхнє вилучення з основного продуктового портфеля.
Історія бренду Nokia, який колись домінував на ринку мобільних телефонів, почалася стрімко згасати наприкінці 2000-х років зі зростанням популярності iOS та Android. У 2013 році права на бренд Nokia придбала Microsoft для випуску смартфонів на базі Windows Phone, але цей крок виявився невдалим. У 2016 році HMD Global повернула Nokia у мобільний сегмент, розпочавши випуск смартфонів під керуванням Android.
Незважаючи на спроби відродити бренд, пристрої Nokia не змогли досягти рівня популярності минулих років. У 2024 році HMD оголосила про мультибрендову стратегію, наголосивши на створенні пристроїв під власним брендом. Припинення виробництва смартфонів Nokia підтверджує повний перехід компанії на нову концепцію.
Проте бренд Nokia продовжує існувати в сегменті класичних телефонів, а сама фінська компанія зосередилася на розробці технологій мережевої інфраструктури. Сьогодні Nokia є одним із лідерів у галузі 5G, хмарних рішень та Інтернету речей, успішно адаптуючись до змін технологічного ландшафту.
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HMD повністю припинила виробництво всіх смартфонів Nokia HMD Nokia бізнес смартфон
HMD Global офіційно оголосила про завершення випуску смартфонів під брендом Nokia, що символізує закінчення ери мобільних пристроїв із цим легендарним ім’ям
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