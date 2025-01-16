HMD OffGrid — карманный модем для спутниковой связи

Компания Human Mobile Devices (HMD) представила новое устройство HMD OffGrid, которое обеспечивает спутниковую связь для смартфонов в местах, где отсутствуют мобильные сети. Это компактное устройство предназначено для пользователей Android и iOS и использует спутниковый радиоспектр L Band для прямой связи с космическими спутниками. HMD OffGrid весит всего 60 г и соответствует военному стандарту прочности (MIL-STD-810H), а также имеет время работы от батареи до трех дней. Устройство будет стоить $199.

Жан-Франсис Бариль, соучредитель и генеральный директор Human Mobile Devices, отметил важность доступных решений для связи в условиях отсутствия мобильного покрытия, подчеркнув, что HMD OffGrid — это надежный, портативный и простой в использовании гаджет, который особенно полезен в критических ситуациях. Он гарантирует, что пользователи всегда останутся на связи, независимо от того, находятся ли они в горах или катаются на лыжах за пределами трасс.

Ключевые функции устройства включают двустороннюю передачу сообщений через специальное приложение OffGrid, возможность живого отслеживания местоположения до пяти контактов, кнопку «Check-in» для быстрого оповещения о своем статусе, а также круглосуточную экстренную службу SOS через Overwatch x Rescue от FocusPoint International.

HMD OffGrid ориентирован на путешественников, любителей активного отдыха и удаленных работников, которым важно поддерживать связь в любых уголках мира.

Кроме стоимости устройства, HMD OffGrid предусматривает подписку на ежемесячные тарифные планы:

HMD Unlimited Plan — $14,99 в месяц или $139,99 в год, включает неограниченное количество сообщений, функцию check-in и SOS-сервисы, дополнительное живое отслеживание за $4,99 в месяц и активационный платеж $9,99;

— $14,99 в месяц или $139,99 в год, включает неограниченное количество сообщений, функцию check-in и SOS-сервисы, дополнительное живое отслеживание за $4,99 в месяц и активационный платеж $9,99; HMD Freedom Plan — $79,99 в год (одноразовый платеж), до 350 текстовых сообщений и check-in, дополнительное живое отслеживание за $4,99 в месяц и активационный платеж $19,99.

Устройство поступит в продажу в январе 2025 года в США, Европе и Австралии/Новой Зеландии, а затем станет доступно в других странах в течение 2025 года.