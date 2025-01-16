HMD OffGrid – кишеньковий модем для супутникового зв’язку

Компанія Human Mobile Devices (HMD) представила новий пристрій HMD OffGrid, який забезпечує супутниковий зв’язок для смартфонів у місцях, де відсутні мобільні мережі. Цей компактний пристрій призначений для користувачів Android та iOS та використовує супутниковий радіоспектр L Band для прямого зв’язку з космічними супутниками. HMD OffGrid важить всього 60 г та відповідає військовому стандарту міцності (MIL-STD-810H), а також має час роботи від батареї до трьох днів. Пристрій буде коштувати $199.

Жан-Франсіс Баріль, співзасновник і генеральний директор Human Mobile Devices, наголосив на важливості доступних рішень для зв’язку в умовах відсутності мобільного покриття, підкресливши, що HMD OffGrid — це надійний, портативний і простий у використанні гаджет, який особливо корисний у критичних ситуаціях. Він гарантує, що користувачі завжди залишаться на зв’язку, незалежно від того, перебувають вони в горах або катаються на лижах за межами трас.

Ключові функції пристрою включають двосторонню передачу повідомлень через спеціальну програму OffGrid, можливість живого відстеження розташування до п’яти контактів, кнопку Check-in для швидкого сповіщення про свій статус, а також цілодобову екстрену службу SOS через Overwatch x Rescue від FocusPoint International.

HMD OffGrid орієнтований на мандрівників, любителів активного відпочинку та віддалених працівників, яким важливо підтримувати зв’язок у будь-яких куточках світу.

Крім вартості пристрою, HMD OffGrid передбачає передплату на щомісячні тарифні плани:

HMD Unlimited Plan — $14,99 на місяць або $139,99 на рік, включає необмежену кількість повідомлень, функцію check-in та SOS-сервіси, додаткове живе відстеження за $4,99 на місяць та активаційний платіж $9,99;

— $14,99 на місяць або $139,99 на рік, включає необмежену кількість повідомлень, функцію check-in та SOS-сервіси, додаткове живе відстеження за $4,99 на місяць та активаційний платіж $9,99; HMD Freedom Plan — $79,99 на рік (одноразовий платіж), до 350 текстових повідомлень та check-in, додаткове живе відстеження за $4,99 на місяць та активаційний платіж $19,99.< /li>

Пристрій надійде у продаж у січні 2025 року в США, Європі та Австралії/Новій Зеландії, а потім стане доступним в інших країнах протягом 2025 року.