HMD OffGrid – кишеньковий модем для супутникового зв’язку16.01.25
Компанія Human Mobile Devices (HMD) представила новий пристрій HMD OffGrid, який забезпечує супутниковий зв’язок для смартфонів у місцях, де відсутні мобільні мережі. Цей компактний пристрій призначений для користувачів Android та iOS та використовує супутниковий радіоспектр L Band для прямого зв’язку з космічними супутниками. HMD OffGrid важить всього 60 г та відповідає військовому стандарту міцності (MIL-STD-810H), а також має час роботи від батареї до трьох днів. Пристрій буде коштувати $199.
Жан-Франсіс Баріль, співзасновник і генеральний директор Human Mobile Devices, наголосив на важливості доступних рішень для зв’язку в умовах відсутності мобільного покриття, підкресливши, що HMD OffGrid — це надійний, портативний і простий у використанні гаджет, який особливо корисний у критичних ситуаціях. Він гарантує, що користувачі завжди залишаться на зв’язку, незалежно від того, перебувають вони в горах або катаються на лижах за межами трас.
Ключові функції пристрою включають двосторонню передачу повідомлень через спеціальну програму OffGrid, можливість живого відстеження розташування до п’яти контактів, кнопку Check-in для швидкого сповіщення про свій статус, а також цілодобову екстрену службу SOS через Overwatch x Rescue від FocusPoint International.
HMD OffGrid орієнтований на мандрівників, любителів активного відпочинку та віддалених працівників, яким важливо підтримувати зв’язок у будь-яких куточках світу.
Крім вартості пристрою, HMD OffGrid передбачає передплату на щомісячні тарифні плани:
- HMD Unlimited Plan — $14,99 на місяць або $139,99 на рік, включає необмежену кількість повідомлень, функцію check-in та SOS-сервіси, додаткове живе відстеження за $4,99 на місяць та активаційний платіж $9,99;
- HMD Freedom Plan — $79,99 на рік (одноразовий платіж), до 350 текстових повідомлень та check-in, додаткове живе відстеження за $4,99 на місяць та активаційний платіж $19,99.< /li>
Пристрій надійде у продаж у січні 2025 року в США, Європі та Австралії/Новій Зеландії, а потім стане доступним в інших країнах протягом 2025 року.
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