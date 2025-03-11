Harley-Davidson выпустила свой самый мощный серийный мотоцикл11.03.25
Harley-Davidson представил CVO Road Glide RR, который стал самым мощным серийным мотоциклом бренда. Этот байк был разработан с вдохновением от гоночной серии King of the Baggers и оснащён двигателем V-twin объёмом 2147 см³. Мощность составляет 155 л.с., что на 26 л.с. больше предыдущего рекорда Harley-Davidson, установленного на CVO Road Glide ST. Крутящий момент достигает 203 Н·м.
Двигатель включает детали Screamin’ Eagle Stage IV, такие как новые распределительные валы, клапанные пружины, увеличенные дроссельные заслонки и высокопроизводительный масляный насос. Среди других особенностей мотоцикла — титановый выхлоп Akrapovič с карбоновыми элементами, гоночная 6-ступенчатая трансмиссия Screamin’ Eagle Racing King, алюминиевая корзина сцепления и алюминиевый маятник с амортизаторами Öhlins.
Кроме того, CVO Road Glide RR оснащён перевёрнутой вилкой Öhlins FGR 253 Hypersport Superbike, тормозами Brembo GP4-RX, а также использует композитные материалы, что позволило снизить массу мотоцикла на 23 кг. Мотоцикл также получил увеличенный клиренс на 51 мм, что улучшает его устойчивость в поворотах.
Для удобства водителя установлен 12,3-дюймовый цифровой дисплей, мультимедийная система Skyline OS и мотогарнитура Cardo Packtalk Edge с аудиосистемой Rockford Fosgate Stage III (500 Вт, 4 канала). Цена модели начинается от 110 000 долларов, а тираж ограничен 131 экземпляром.
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