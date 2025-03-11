Harley-Davidson випустила свій найпотужніший серійний мотоцикл

Harley-Davidson представив CVO Road Glide RR, який став найпотужнішим серійним мотоциклом бренду. Цей байк був розроблений із натхненням від гоночної серії King of the Baggers та оснащений двигуном V-twin об’ємом 2147 см³. Потужність складає 155 л.с., що на 26 л.с. більше за попередній рекорд Harley-Davidson, встановлений на CVO Road Glide ST. Крутний момент досягає 203 Нм.

Двигун включає деталі Screamin’ Eagle Stage IV, такі як нові розподільні вали, клапанні пружини, збільшені дросельні заслінки та високопродуктивний масляний насос. Серед інших особливостей мотоцикла – титановий вихлоп Akrapovič з карбоновими елементами, 6-ступінчаста гоночная трансмісія Screamin’ Eagle Racing King, алюмінієвий кошик зчеплення і алюмінієвий маятник з амортизаторами Öhlins.

Крім того, CVO Road Glide RR оснащений перевернутою вилкою Öhlins FGR 253 Hypersport Superbike, гальмами Brembo GP4-RX, а також використовує композитні матеріали, що дозволило знизити масу мотоцикла на 23 кг. Мотоцикл також отримав збільшений кліренс на 51 мм, що покращує його стійкість у поворотах.

Для зручності водія встановлено 12,3-дюймовий цифровий дисплей, мультимедійну систему Skyline OS та мотогарнітуру Cardo Packtalk Edge з аудіосистемою Rockford Fosgate Stage III (500 Вт, 4 канали). Ціна моделі починається від 110 000 доларів, а тираж обмежений 131 екземпляром.