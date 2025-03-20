Half-Life 2 RTX стала доступна в Steam20.03.25
Разработкой проекта занимается коллектив Orbifold Studios при технической поддержке Valve и NVIDIA. Демоверсия дает возможность провести в игре около двух часов, пройти несколько уровней и оценить, как культовый шутер 2004 года выглядит с современными графическими технологиями.
В ремастере используется полная трассировка лучей, обновленная система глобального освещения, улучшенные текстуры, реалистичные отражения и детализированные модели объектов. Все эти улучшения стали возможны благодаря инструментарию NVIDIA RTX Remix — ИИ-алгоритму, который автоматически повышает качество графики, имплементирует DLSS 4 и другие современные технологии. После автоматической обработки разработчики вручную дорабатывают визуальные элементы.
В результате Half-Life 2, несмотря на свой возраст, графически приближается к современным играм.
Системные требования
Чтобы насладиться обновленным видом Half-Life 2 RTX, потребуется мощное железо. Полный список системных требований пока не опубликован, но известно, что для комфортной игры желательно иметь видеокарту RTX 40-й серии.
Дата релиза полной версии Half-Life 2 RTX пока неизвестна. Ремастер будет распространяться как бесплатное DLC для оригинальной Half-Life 2.
Минимальные (1080p при 30 fps со включенным DLSS)
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-8600 или AMD Ryzen 5 3600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на SSD: 50 Гб.
Рекомендуемые (1080p при 60 fps со включенным DLSS)
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 5 5600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на SSD: 50 Гб.
Ультра (4K при 144 fps со включенным DLSS)
- операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;
- процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 7700X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080;
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: 50 Гб.
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