Half-Life 2 RTX стала доступна в Steam

Разработкой проекта занимается коллектив Orbifold Studios при технической поддержке Valve и NVIDIA. Демоверсия дает возможность провести в игре около двух часов, пройти несколько уровней и оценить, как культовый шутер 2004 года выглядит с современными графическими технологиями.

В ремастере используется полная трассировка лучей, обновленная система глобального освещения, улучшенные текстуры, реалистичные отражения и детализированные модели объектов. Все эти улучшения стали возможны благодаря инструментарию NVIDIA RTX Remix — ИИ-алгоритму, который автоматически повышает качество графики, имплементирует DLSS 4 и другие современные технологии. После автоматической обработки разработчики вручную дорабатывают визуальные элементы.

В результате Half-Life 2, несмотря на свой возраст, графически приближается к современным играм.

Системные требования

Чтобы насладиться обновленным видом Half-Life 2 RTX, потребуется мощное железо. Полный список системных требований пока не опубликован, но известно, что для комфортной игры желательно иметь видеокарту RTX 40-й серии.

Дата релиза полной версии Half-Life 2 RTX пока неизвестна. Ремастер будет распространяться как бесплатное DLC для оригинальной Half-Life 2.

Минимальные (1080p при 30 fps со включенным DLSS)

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-8600 или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti;

оперативная память: 16 Гб;

место на SSD: 50 Гб.

Рекомендуемые (1080p при 60 fps со включенным DLSS)

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 5 5600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070;

оперативная память: 16 Гб;

место на SSD: 50 Гб.

Ультра (4K при 144 fps со включенным DLSS)

операционная система: 64-битная Windows 10 или 11;

процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 7700X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080;

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: 50 Гб.