Half-Life 2 RTX стала доступна в Steam20.03.25
Розробкою проекту займається колектив Orbifold Studios за технічної підтримки Valve та NVIDIA. Демоверсія дає можливість провести у грі близько двох годин, пройти кілька рівнів та оцінити, як культовий шутер 2004 року виглядає із сучасними графічними технологіями.
У ремайстрі використовується повне трасування променів, оновлена система глобального освітлення, покращені текстури, реалістичні відображення та деталізовані моделі об’єктів. Всі ці покращення стали можливими завдяки інструментарію NVIDIA RTX Remix — ІІ-алгоритму, який автоматично підвищує якість графіки, імплементує DLSS 4 та інші сучасні технології. Після автоматичного оброблення розробники вручну допрацьовують візуальні елементи.
В результаті Half-Life 2, незважаючи на свій вік, графічно наближається до сучасних ігор.
Системні вимоги
Щоб насолодитися оновленим видом Half-Life 2 RTX, знадобиться потужне залізо. Повний список системних вимог поки не опубліковано, але відомо, що для комфортної гри бажано мати відеокарту RTX 40 серії.
Дата релізу повної версії Half-Life 2 RTX наразі невідома. Ремастер буде розповсюджуватись як безкоштовне DLC для оригінальної Half-Life 2.
Мінімальні (1080p при 30 fps із включеним DLSS)
- операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;
- процесор: Intel Core i7-8600 або AMD Ryzen 5 3600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti;
- оперативна пам’ять: 16 Гб;
- місце на SSD: 50 Гб.
Рекомендовані (1080p при 60 fps із включеним DLSS)
- операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;
- процесор: Intel Core i7-10700 або AMD Ryzen 5 5600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070;
- оперативна пам’ять: 16 Гб;
- місце на SSD: 50 Гб.
Ультра (4K при 144 fps із включеним DLSS)
- операційна система: 64-бітна Windows 10 або 11;
- процесор: Intel Core i7-12700 або AMD Ryzen 7 7700X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080;
- оперативна пам’ять: 32 Гб;
- місце на SSD: 50 Гб.
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