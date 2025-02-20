GTA V Online получит еще одно большое обновление графики20.02.25
Rockstar Games готовит крупное обновление для Grand Theft Auto V на ПК, которое улучшит технические аспекты игры и добавит поддержку современных технологий.
Главными изменениями в ГТА 5 станут расширенные эффекты трассировки лучей, улучшенная производительность на SSD, поддержка технологий масштабирования AMD FSR 1, FSR 3 и Nvidia DLSS 3, а также более высокая частота кадров и улучшенный звук с Dolby Atmos.
Системные требования обновленной версии повысятся, но останутся умеренными: минимальная конфигурация включает Intel Core i7-4770 или AMD FX-9590 и видеокарту GeForce GTX 1630 или Radeon RX 6400, а рекомендуемая — Core i5-9600K или Ryzen 5 3600 с GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT.
Обновление будет доступно бесплатно для всех владельцев игры с 4 марта.
Ранее Rockstar Games как раз и подтвердила, что обновления из версии Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced, выпущенной почти три года назад для консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5, станут доступны и на ПК. Эта версия принесла улучшенную графику, быстрее загружающиеся уровни и другие особенности, которые до сих пор были доступны только на консолях.
Хотя полный перечень нововведений для ПК еще не объявлен, ожидается, что основные улучшения с консолей будут перенесены. В числе возможных функций — трассировка лучей для более реалистичных отражений, повышенная плотность трафика и количество NPC, улучшенные текстуры и спецэффекты, поддержка 3D-звука, HDR и добавление дикой природы.Скорость загрузок и переключения между персонажами на ПК, как и на консолях, будет зависеть от типа накопителя.
Дата выхода обновления для ПК-версии еще не определена, но Rockstar намекнула, что релиз состоится «в новом году».
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GTA V Online получит еще одно большое обновление графики GTA игры комплектующие
Rockstar Games готовит крупное обновление для Grand Theft Auto V на ПК, которое улучшит технические аспекты игры и добавит поддержку современных технологий графики
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