GTA V Online отримає ще одне велике оновлення графіки20.02.25
Rockstar Games готує велике оновлення для Grand Theft Auto V на ПК, яке покращить технічні аспекти гри та додасть підтримки сучасних технологій.
Головними змінами в ГТА 5 стануть розширені ефекти трасування променів, покращена продуктивність на SSD, підтримка технологій масштабування AMD FSR 1, FSR 3 та Nvidia DLSS 3, а також більш висока частота кадрів та покращений звук із Dolby Atmos.
Системні вимоги оновленої версії підвищаться, але залишаться помірними: мінімальна конфігурація включає Intel Core i7-4770 або AMD FX-9590 та відеокарту GeForce GTX 1630 або Radeon RX 6400, а рекомендована – Core i5-9600K3 6600 XT.
Оновлення буде доступне безкоштовно для всіх власників гри з 4 березня.
Раніше Rockstar Games і підтвердила, що оновлення з версії Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced, випущеної майже три роки тому для консолей Xbox Series X|S і PlayStation 5, стануть доступні і на ПК. Ця версія принесла поліпшену графіку, рівні, що завантажуються, та інші особливості, які досі були доступні тільки на консолях.
Хоча повний перелік нововведень для ПК ще не оголошено, очікується, що основні покращення з консолей буде перенесено. У числі можливих функцій — трасування променів для більш реалістичних відображень, підвищена щільність трафіку і кількість NPC, покращені текстури та спецефекти, підтримка 3D-звуку, HDR та додавання дикої природи.Швидкість завантажень та перемикання між персонажами на ПК, як і на консолях, залежатиме від типу накопичувача.
Дата виходу поновлення для ПК-версії ще не визначена, але Rockstar натякнула, що реліз відбудеться «в новому році».
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GTA V Online отримає ще одне велике оновлення графіки GTA ігри комплектуючі
Rockstar Games готує велике оновлення для Grand Theft Auto V на ПК, яке покращить технічні аспекти гри та додасть підтримки сучасних технологій графіки
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