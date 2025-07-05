Граждане Дании получат правовую защиту на свое на тело, голос и лицо от ИИ05.07.25
Дания готовится стать первой страной в Европе, которая на законодательном уровне защитит граждан от злоупотреблений, связанных с дипфейками и другими технологиями ИИ. Власти планируют внести изменения в закон об авторском праве, чтобы официально признать за людьми право на контроль над собственным телом, голосом и чертами лица.
Как сообщает The Guardian, эти поправки дадут гражданам право требовать удаления ИИ-контента, созданного без их согласия, если он использует их внешность, голос или другие персональные особенности. Кроме того, пострадавшие смогут добиваться компенсации через суд.
Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт заявил, что цель новых правил — послать чёткий сигнал компаниям, разрабатывающим и использующим ИИ: если платформы нарушают нормы, последуют жёсткие меры, включая штрафы и, при необходимости, вмешательство Европейской комиссии.
Важно, что новые нормы не будут распространяться на пародию или сатиру — эти формы выражения останутся защищёнными законом.
Таким образом, Дания делает шаг к формированию этических границ использования искусственного интеллекта, особенно в вопросах, затрагивающих личную идентичность и достоинство человека.
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