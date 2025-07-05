Громадяни Данії отримають правовий захист на своє тіло, голос та обличчя від ШІ

Данія готується стати першою країною в Європі, яка на законодавчому рівні захистить громадян від зловживань, пов’язаних із дипфейками та іншими технологіями ІІ. Влада планує внести зміни до закону про авторське право, щоб офіційно визнати за людьми право на контроль над власним тілом, голосом та рисами особи.

Як повідомляє The Guardian, ці поправки дадуть громадянам право вимагати видалення ШІ-контенту, створеного без їхньої згоди, якщо він використовує їхню зовнішність, голос або інші персональні особливості. Крім того, постраждалі зможуть добиватися компенсації через суд.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт заявив, що мета нових правил — надіслати чіткий сигнал компаніям, які розробляють і використовують ІІ: якщо платформи порушують норми, будуть жорсткі заходи, включаючи штрафи і, при необхідності, втручання Європейської комісії.

Важливо, що нові норми не поширюватимуться на пародію чи сатиру — ці форми вираження залишаться захищеними законом.

Таким чином, Данія робить крок до формування етичних кордонів використання штучного інтелекту, особливо в питаннях, що стосуються особистої ідентичності та гідності людини.